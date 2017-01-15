بالفيديو.. الداخلية توجه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة

نجحت قوات مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو..في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة.



جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب ..

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيلاً عصابياً إعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو مخبأة أسفل حمولة (جبس) من شرق قناة السويس إلى غربها ، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى ، وهم ( صاحب مكتب مقاولات ، عاطل ، سائق – مقيمين بمحافظتى السويس وجنوب سيناء) .

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم ( سيارة نقل بمقطورة) بطريق معدية (الشط) بدائرة قسم شرطة الجناين .. وبحوزتهم (عدد 584 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجمالياً 1,750 واحد طن وسبعمائة وخمسون كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بما أكدته التحريات..هذا وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من (ثمانية مليون جنيه )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



