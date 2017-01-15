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ضبط 7 أطنان من الأسلاك والزاويا المعدنية داخل مخازن خردة بأسوان

ضبط 7 أطنان من الأسلاك والزاويا المعدنية داخل مخازن خردة بأسوان

تاريخ النشر

اسفرت حملة أمنية مكبرة مشكله من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان ومباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء إستهدفت مخازن الخردة بدوائر عدد من المراكز والأقسام بمديرية أمن أسوان..

عن ضبط 4 أشخاص " عاطلين – تاجرين خردة "  وبحوزتهم " كمية من الزوايا الحديدية والأسلاك النحاسية الخاصة بأبراج أعمدة الضغط العالى- مقص حديدى - ميزان - 2أسطوانة أكسجين - لمبة تقطيع - سيارة نقل – قطع من قضبان السكك الحديدية "  وزنت جميعاً قرابة 7 طن.

وبمواجهة المتهمين أقروا بشراء المضبوطات من اربعة أشخاص " لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم آمبو – "أحدهم محبوس على ذمة قضية سرقة مهمات بمركز شرطة نصر النوبة"، وأمكن ضبط المتهمين ، وعثر بحوزتهم على " 2 فرد محلى وطلقتين من ذات العيار" .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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