تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من ضبط 4635 دراجة نارية مخالفة، خلال أسبوع.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية لها، أنها تمكنت خلال الفترة نفسها من إعادة 45 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتها في أوقات سابقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



