الداخلية  : تنفيذ نحو 54 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية, على مدار ?? ساعة, في تنفيذ 53 ألفا و930 حكما قضائيا متنوعا.







وشملت هذه الأحكام تنفيذ 173 حكما جنائيا و16 ألفا و211 حكم حبس جزئي وألفين و972 حكم حبس مستأنف, فضلا عن تنفيذ ألفا و913 حكم غرامة و7 آلاف و661 حكم مخالفات. واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة.





ويجري استمرار باقي الحملات تنفيذاk للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم. يأتي ذلك في إطاراستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.







