ضبط مخدرات وسلع فاسدة خلال حملات مختلفة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتها المختلفة من ضبط عاطل وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول بغرض الإتجار, كما تم ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص وبحوزته 8 أطنان زيت طعام ومسلى فاسدة, و49 طنا و470 كيلو جرام مستلزمات إنتاج أعلاف حيواني فاسدة, و7 أطنان و500 كيلو جرام مكرونة منتهية الصلاحية.





وتمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول بغرض الإتجار.. ووردت معلومات لضباط مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية تفيد بقيام عاطل بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة.





وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات, تم ضبطه وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول, مبالغ مالية, و3 هواتف محمولة بقصد الاتصال بعملائه..وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه, وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق, وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

من ناحية أخرى, تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية - خلال حملاتهم على الأسواق والمحال التجارية - من ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص وبحوزته 8 أطنان زيت طعام ومسلى فاسدة.. ووردت معلومات لضباط مباحث التموين بالمديرية تفيد بقيام صاحب مصنع بدون ترخيص بمنطقة برج العرب غرب المدينة بتعبئة السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل عبوات وطرحها بالأسواق محققا أرباحا غير مشروعة.





وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات, تم استهداف المصنع, حيث عثر بداخله على 8 أطنان زيت طعام ومسلى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي, وتم التحفظ على المضبوطات, وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.





كما تمكنوا - خلال حملاتهم لمكافحة جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسعار - من ضبط 49 طنا و470 كيلو جرام مستلزمات إنتاج أعلاف حيواني فاسدة..ووردت معلومات لضباط مباحث التموين بالمديرية تفيد بقيام صاحب مصنع بدون ترخيص بمنطقة برج العرب غرب المدينة بإنتاج أعلاف حيوانية فاسدة.





وبعد تقنين الإجراءات, تم استهداف المصنع, حيث عثر بداخله على 49 طنا و470 كيلو جرام مستلزمات إنتاج حيواني (خميرة فورية, مكمل غذائي, فاتح شهية للحيوان, ومولاس) غير صالحة للاستهلاك الحيواني ومنتهية الصلاحية, وتم التحفظ على المضبوطات, وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.







وتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية أيضا من ضبط 7 أطنان و500 كيلو جرام مكرونة منتهية الصلاحية..ووردت معلومات لضباط مباحث التموين بالمديرية تفيد بقيام صاحب مصنع بدون ترخيص بمنطقة برج العرب غرب المدينة بإنتاج مكرونة فاسدة بغرض طرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة..وبعد تقنين الإجراءات, تم استهداف المصنع, حيث عثر بداخله على 7 أطنان و500 كيلو جرام مكرونة فاسدة ومنتهية الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات, وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



