ضبط أكثر من 8 أطنان عدس منتهي الصلاحية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية، خلال حملاتهم على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، لحيازته وتجميعه 8 أطنان و250 كجم عدس غير صالح للاستهلاك الأدمي.

ووردت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط إدارة شرطة التموين عن حيازة صاحب مخزن بدائرة قسم شرطة العامرية أول، غرب الإسكندرية، وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تفتيش المخزن وضبط بداخله كمية وزنها 8 أطنان و250 كجم عدس فاسد معبأ داخل أجولة، غير صالح للاستهلاك الأدمي، لانتهاء تواريخ صلاحيته، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي السياق، تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، لحيازته وبيعه حلوى جافة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، تم مداهمة المحل وضبط 1140 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الأدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة للتحقيق.



