ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بسوهاج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .. لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من ضبط ( عدد 5 متهمين ) وبحوزتهم (90 جرام لمخدرالهيروين، 300 جرام لمخدر الحشيش، عدد 3 قطع أسلحة نارية ، سلا ح أبيض ) وذلك على النحو التالى :

ضبط ( بندقية آلية) بحوزة ( عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات).

ضبط ( عدد 16 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 90 جرام ، مبلغ مالى قدره 4800 جنيهاً ، هاتف محمول ، ميزان حساس ) بحوزة ( عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

ضبط ( بندقية خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار ) بحوزة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة).

ضبط ( مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا - سبق إتهامة فى عدد 5 قضايا "سلاح ، ضرب، إيصال أمانة" ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .. وبحوزته ( عدد 38 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، سلاح أبيض "سنجة" ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .



ضبط ( بندقية آلية) بحوزة ( عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

