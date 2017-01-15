الأجهزةالتنفيذيةبالمحافظات تشن عدة حملات لردع وضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة التنفيذية بعدد من محافظات الجمهورية عدة حملات, اليوم /الأحد/ لردع وضبط المخالفين للقانون. ففي أسوان .







نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات أسفرت عن رفع 301 حالة إشغال وتعد, بالإضافة إلى مصادرة ورفع 80 حالة من المضبوطات المتنوعة, علاوة على تحرير 35 محضر إشغال ومزاولة نشاط بدون ترخيص فضلاعن تحرير 6 محاضر بيئة متنوعة.





وفي الدقهلية, أسفرت الحملات التموينية ب` مراكز المنصورة والمطرية وبني عبيد وتمي الأمديد,عن تحرير 12 محضرا لتجميع سلع تموينية, ومحضر للتصرف في حصة الدقيق, و مصادرة طن سلع تموينية متنوعة.

وفي أسيوط أكد المحافظ عصام سعد, ضرورة تكثيف شن الحملات الرقابية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات المباني وإزالتها حيث أسفرت الحملات عن 5 حالات تنوعت بين مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بقرى مركز أسيوط .







