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ضبط المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالنزهة

ضبط المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالنزهة

تاريخ النشر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف مُلابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مُقيم بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية) بأنه حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" من منطقة رمسيس قام بعض مُستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب فأصابوه بكدمات بالوجه ، وإستولوا منه على حقيبته ، وبداخلها (هاتفه المحمول- حافظة نقوده وبداخلهامبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) كرهاً عنه وقاموا بدفعه خارج السيارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص لهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة وبتطوير مناقشتهم أضافوا بإرتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن (السيارة المُستخدمة - 2 سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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