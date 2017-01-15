ضبط المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالنزهة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف مُلابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مُقيم بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية) بأنه حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" من منطقة رمسيس قام بعض مُستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب فأصابوه بكدمات بالوجه ، وإستولوا منه على حقيبته ، وبداخلها (هاتفه المحمول- حافظة نقوده وبداخلهامبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) كرهاً عنه وقاموا بدفعه خارج السيارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص لهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة وبتطوير مناقشتهم أضافوا بإرتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن (السيارة المُستخدمة - 2 سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



