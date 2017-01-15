تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزته 20 ألف دولار أمريكي.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل بمحل ملابس كائن بدائرة قسم شرطة عابدين- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "شيك") بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (20،000 ألف دولار أمريكي).

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.