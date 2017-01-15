ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحر الأحمر تخصص فى إرتكاب جرائم المساكن

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات فقد أكدت تحريات ومعلومات لقسم شرطه ثان الغردقة من (محاسبة بشركة مقاولات وتشييد - مقيمة بدائرة القسم ) بإكتشافها سرقة (ساعة يد ، كمية من المشغولات الذهبية تقدر قيمة المسروقات بحوالى خمسمائة آلف جنيه) من داخل الفيلا محل إقامتها بالجونة .



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة ) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق تسلق سور الفيلا وبتطوير مناقشته وصولاً لإرتكابه ثمة وقائع أخرى مماثلة .

إعترف بإرتكابه واقعة بلاغ ( محاسبة - مقيمة بالإسكندرية ) بسرقة (ساعة يد ،خاتمين ألماظ ، هاتف محمول ، مبالغ مالية قدرها " 6150 جنيه ، 30 دينار بحرينى " ) من داخل غرفتها بأحد الفنادق بالجونة عن طريق أسلوب تسلق سور غرفة المجنى عليها .

وأقر بقيامه بالتصرف فى متحصلات السرقة لدى عملائه ( عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة ) وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإشتراك مع المتهم الأول على أن يكون دوره إرتكاب وقائع السرقة ودورهما القيام ببيع متحصلات السرقة وبإرشادهما تم ضبط جميع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



