بالفيديو.. ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لصناعة خراطيم الغاز

تمكنت شرطة التموين والتجارة من ضبط مالك مصنع يقوم بإنتاج وتصنيع خراطيم الغاز والهواء، من خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى فى عبوات مدون عليها أنها مصنعة فى إحدى الدول الأوروبية تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين،الإدارة نجحت فى ضبطه وعثر بالمصنع على مايلى:

وتم ضبط 6.200 طن "حبيبات بلاستيك- خيوط مستلزمات إنتاج" وكذا (21750) متر "خراطيم غاز هواء" منتج نهائى-مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها أنها صناعة أجنبية على غير الحقيقة.



