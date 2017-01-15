ضبط متهم هارب من تنفيذ 421 حكما قضائيا في الإسكندرية

ضبطت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الاسكندرية تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، شخص "هارب" وصادر ضده 421 حكما في قضايا "تبديد، واستكمال بناء، وتبوير أراض زراعية" وبلغ إجمالى مدة العقوبة المقررة عليه السجن 67 عاما، وغرامات وكفالات 246 ألف جنيه.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فقد جاءت عملية الضبط عقب معلومات وردت للشرطة أكدتها تحريات المباحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، تفيد باختباء المتهم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدى جابر، شرق الإسكندرية.

وبالقاء القبض عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لتباشر التحقيق.



