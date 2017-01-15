القبض على المتهم بسرقة شقة وإشعال النيران بمحتوياتها في حلوان

تمكنت مباحث القاهرة من تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة شقة بحلوان وإضرام النيران بمحتوياتها وإحالته للنيابة للتحقيق

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بأحد العقارات بكفر العلو دائرة القسم بالانتقال والفحص، تبين أن الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ ملك (صاحب ورشة ألوميتال 38 سنة نتج عنه احتراق جزء من أثاث المنزل وبعض الأوراق (دون إصابات)، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين وجود بعثرة بمحتويات إحدى غرف الشقة، وبسؤال مالك الشقة، قرر اكتشافه سرقة (هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 1950جنيها، إكسسوارات حريمى) من دخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطلا 28 عاما وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل إلى الشقة بأسلوب (التسلق والدخول من الشباك) والاستيلاء على المسروقات، وإضرام النيران بالشقة باستخدام "قداحة" كانت بحوزته فى محاوله لإخفاء معالم جريمته وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات أعلى سطح عقار تحت الإنشاء بجوار مسكنه.. وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المسروقات واتهمه بارتكاب الواقعة.

