ضبط عاطلين سرقاتوك توك من قائدها بالإكراه بأسيوط

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بأسيوط لتحديد وضبط مرتكب واقعة بلاغ " سائق مركبة توك توك - سن 22- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط " بأنه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة مركز شرطة الفتح ، إستوقفه مجهولان يستقلان "تروسيكل" وتعديا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بجرح سطحى بالرقبة وإستوليا منه على مركبة التوك توك وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأرشدا عن مركبة التوك توك والسلاح المستخدم " خنجر " .. جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



