اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ضبط عاطلين سرقاتوك توك من قائدها بالإكراه بأسيوط

ضبط عاطلين سرقاتوك توك من قائدها بالإكراه بأسيوط

تاريخ النشر

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بأسيوط لتحديد وضبط مرتكب واقعة بلاغ " سائق مركبة توك توك - سن 22- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط "  بأنه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة مركز شرطة الفتح ، إستوقفه مجهولان يستقلان "تروسيكل" وتعديا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بجرح سطحى بالرقبة وإستوليا منه على مركبة التوك توك وهربا.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأرشدا عن مركبة التوك توك والسلاح المستخدم  " خنجر " .. جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content