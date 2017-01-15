إنقاذ «7» أشخاص تعطل بهم مصعد بأحد المبانى بشبرا

استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية لبلاغ أحد المواطنين لإنقاذ 7 أشخاص تعطل بهم مصعد بأحد المبانى بمنطقة شبرا.

تبلغ لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة من غرفة عمليات النجدة بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا ، وبداخله 7 أشخاص. وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على سرعة الإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والإنتقال والتعامل السريع معها.





تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية.. حيث نجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات فى التعامل مع الموقف ، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد وإنقاذ الجميع بسلام.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر لضباط وأفراد الحماية المدنية نظراً لسرعة إستجابتهم وإنتقالهم والتعامل مع البلاغ.



