جمارك سفاجا يحبط تهريب مستلزمات الشيش ومستحضرات تجميل

تمكن رجال جمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالبحر الأحمر، من إحباط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.



وذكرت جمارك سفاجا - في بيان أصدرته اليوم /الثلاثاء - أنه بناء على إخبارية سرية من مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالبحر الأحمر بوجود معلومات عن محاولة إخفاء وتهريب أصناف محظورة ضمن مشمول البيان الجمركي بأمتعة شخصية مشحونة من الكويت باسم أحد الأشخاص، فقد تم معاينة وكشف الطرود وتبين وجود 3 جراكن خاصة بمواد تنظيف السيارات بها 60 كيلو جراما من زيوت الشيش الإلكترونية مخفاة بعيدا عن الطرود بهدف تهريبها.

كما تم ضبط 10 أكياس غذاء ملكات النحل بوزن 700 جرام، و10 دست من الكريمات ومستحضرات التجميل، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عنها 453 ألفا و313 جنيها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة.



