ضبط 10 متهمين قاموا بغسل حوالى 45 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 متهمين قاموا بغسل حوالى 45 مليون جنيه , حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 10 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتي الجيزة والقليوبية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك, ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب, من بينها إيداع جزء منها بالبنوك , وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال, بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات, وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث تم تقدير تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



