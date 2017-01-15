ضبط سيدة وبحوزتها أكثر من 7 كجم بانجو بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط إحدى السيدات بالجيزة وبحوزتها أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر البانجو بقصد الإتجار .

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قد أكدت قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف) .. بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع ، متخذة من منطقة سكنها مسرحا لترويجها .

وعقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافها وأمكن ضبطها وبحوزتها 3 لفافات كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو و 500 جرام، وبمواجهتها ، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.



