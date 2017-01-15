مصرع وإصابة 32 عاملا في حادث إنقلاب سيارة بمركز السادات بالمنوفية

لقي عاملان مصرعهما، اليوم /الثلاثاء/ وأصيب 30 آخرون بإصابات مختلفة في حادث إنقلاب سيارة نقل عمال بـ"نزلة الخطاطبة" علي الطريق الإقليمي بمركز السادات في محافظة المنوفية.







كان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز السادات يفيد بانقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الإقليمي بنزلة قرية "الخطاطبة "، ما أسفر عن مصرع كل من: "أسامة راضي طاحون - 17 عاما - كفر الطرانية" و"ياسمين عبد الفتاح - 17 عاما - سمادون " التابعة لمركز أشمون، فضلا عن إصابة 30 آخرين.





وتم نقل القتلى والمصابين لمستشفى الباجور المركزي تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف، وذلك لتلقي العلاج والإسعافات الأولية وإعداد تقارير طبية بالحالات المصابة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.