ضبط 4 آلاف عبوة عصير بمصنع غير مرخص في الغربية

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.

أسفرت جهود تلك الحملات- خلال 24 ساعة- بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية، قدرها 4270 عبوة عصائر غير مدون عليها أي بيانات تجارية أو ثمة بيانات تفيد بتواريخ الإنتاج والصلاحية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



