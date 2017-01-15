حبس المتهم بمحاولة إدخال أقراص مخدرة للمحبوسين

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بمحاولة إدخال الأقراص المخدرة إلى المحبوسين بأحد أقسام الشرطة.



البداية أثناء قيام الملازم حسام وجدي، المشرف على دخول المراقبين، وأثناء تفتيش المدعو"محمود. المصري"، عثر بحيازته على 200 قرص من عقار الباركينول، وتم القبض عليه.

بمواجهته اعترف أنه استغل دخوله إلى ديوان القسم لقضاء فترة المراقبة، وحاول إدخال المخدرات لتوزيعها على المحبوسين.



