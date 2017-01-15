تشميع محطة بنزين للتلاعب في قراءة العدادات بمحافظة الغربية

قامت مباحث تموين الغربية، بشن عدة حملات على محطات تمويل السيارات؛ لتشديد الرقابة على الأسواق للقضاء على كل صور الاستغلال والتدليس، والتصدي للغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قال العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، إنه أثناء المرور على محطات تمويل السيارات والتفتيش على إحدى المحطات بقرية كفر كلا الباب التابعة لمدينة السنطة؛ تم ضبط جهازين إلكترونيين موضوعين داخل الطلمبات التابعة للمحطة، متصلين بلوحة التشغيل ومتصل بهما جهاز استقبال "antenna"؛ بقصد التلاعب وصرف كميات من الوقود أقل من قراءة العداد المدونة على الشاشة بقصد التربح.

وأوضح أنه تم إعداد تقرير بمعرفة الدمغة والموازين ومفتشي مصر للبترول، وتحرر محضر بمعرفة مفتشي التموين والمباحث، مشيرا إلى أنه تم تشميع الطلمبتين بالشمع الأحمر لمخالفتها أحكام القانون بشأن الاستيلاء على سلعة مدعمة والقرارين الوزاريين رقم 102 و103 لسنة 2011.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ وذلك في إطار حرص الحكومة على حقوق المواطنين.



