ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 170 لفافة هيروين في المنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة القسم ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجدهما بمسكن أحدهما .. وبحوزتهما ( عدد 170 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



