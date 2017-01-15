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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 170 لفافة هيروين في المنيا

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 170 لفافة هيروين في المنيا

تاريخ النشر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة القسم ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجدهما بمسكن أحدهما .. وبحوزتهما ( عدد 170 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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