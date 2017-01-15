تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات من ضبط 2815 دراجة نارية مخالفة خلال أسبوع.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية لها، أنه على مدار أسبوع تمت إعادة 29 سيارة ودراجة نارية لأصحابها وكان مبلغا بسرقتها في أوقات سابقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





