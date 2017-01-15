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السيطرة على حريقي بالمطرية والعجوزة

السيطرة على حريقي بالمطرية والعجوزة

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

فيما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم المطرية بدون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


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