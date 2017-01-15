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ضبط 15 كيلو بانجو و690 قرصا مخدرا وأسلحة نارية بحوزة 12 متهما بأسوان

ضبط 15 كيلو بانجو و690 قرصا مخدرا وأسلحة نارية بحوزة 12 متهما بأسوان

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تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن في الشارع الأسواني.

وأسفرت الحملة امس، في مجال ضبط قضايا المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 12 متهم.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 أسلحة نارية و 3 أسلحة بيضاء بحوزة هؤلاء المتهمين، و 15.5 كجم من نبات البانجو المخدر، ونحو 445 جراما من مخدر الحشيش، علاوة على 690 قرصًا مخدرًا ، فضلًا عن 200 جرام من مخدر الأفيون .

وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.


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