القبض على شخص بحوزته كيلو و300 جرام حشيش بحلوان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن بالقاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة القسم ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات").





ويذكر انه فى حال إستقلاله سيارة "ملكه".. وبحوزته (بندقية خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام- سلاح أبيض "نصل معدنى" - مبلغ مالى – هاتف محمول).





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







