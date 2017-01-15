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القبض على شخص بحوزته كيلو و300 جرام حشيش بحلوان

القبض على شخص بحوزته كيلو و300 جرام حشيش بحلوان

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن بالقاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة القسم ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات").

ويذكر انه فى حال إستقلاله سيارة "ملكه".. وبحوزته (بندقية خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام- سلاح أبيض "نصل معدنى" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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