القبض على شخص بحوزته كيلو و300 جرام حشيش بحلوان

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن بالقاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة القسم ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات").
ويذكر انه فى حال إستقلاله سيارة "ملكه".. وبحوزته (بندقية خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام- سلاح أبيض "نصل معدنى" - مبلغ مالى – هاتف محمول).
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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