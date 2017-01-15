ضبط عاطل لاتهامه بسرقة الدرجات النارية بسوهاج

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج - مسجل شقى خطر سرقات عامة وسبق إتهامه فى عدد 35 قضيه مابين " سرقات بالإكراه ، سرقة متنوعة ، سلاح بدون ترخيص، نشل ، مخدرات") حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها بدائرة المركز.. وبحوزته ( فرد محلى الصنع وطلقة نارية من ذات العيار ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وكذا (عدد 2 واقعة أخرى مماثلة).. وبإرشاده تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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