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ضبط عاطل لاتهامه بسرقة الدرجات النارية بسوهاج

ضبط عاطل لاتهامه بسرقة الدرجات النارية بسوهاج

تاريخ النشر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج - مسجل شقى خطر سرقات عامة وسبق إتهامه فى عدد 35 قضيه مابين " سرقات بالإكراه ، سرقة متنوعة ، سلاح بدون ترخيص، نشل ، مخدرات") حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها بدائرة المركز.. وبحوزته ( فرد محلى الصنع وطلقة نارية من ذات العيار ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وكذا (عدد 2 واقعة أخرى مماثلة).. وبإرشاده تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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