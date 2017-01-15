حبس خمسة متهمين بالاتجار في الآثار بالسلام

أمرت النيابة، اليوم الإثنين، حبس 5 متهمين بالاتجار في الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة السلام.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام أول من أحد المصادر السرية، تفيد بتواجد مجموعة من الأشخاص على أحد المقاهي وبحوزتهم قطعة أثرية.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطهم، وتبين أنهم عاطلون وبحوزتهم تمثال فرعوني لبنى اللون متوسط الحجم مدون عليه عبارات باللغة الهيروغليفية.

بمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهمون من الأول إلى الثالث بحيازتهم للتمثال المضبوط بقصد عرضه للبيع، وأضافوا بتحصلهم عليه من أحد الأشخاص والمقيم بمدينة الفرافرة في الوادي الجديد.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاملين أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما تمثال فرعوني عليه نقوش فرعونية " يشتبه فى أثريته"، و2 هاتف محمول يحويان صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بتحصلهما علي التمثال من أحد أقاربه (جار تحديده وضبطه)، وأنهما كانا في سبيلهما للتصرف فيه بالبيع.



