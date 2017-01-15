ضبط 3410 قطع سلاح و354 سائقا تحت تأثير المخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي العديد من الحملات على مدار أسبوع لاستهداف عدد من البؤر الإجرامية، مما أسفر عن ضبط 1528 قطعة سلاح ناري و1882 قطعة سلاح أبيض و31 تشكيلا عصابيا فضلا عن ضبط 354 سائقا تحت تأثير المخدرات.

ففي مجال قطاع الأمن العام تم ضبط 55 متهما في البؤر الإجرامية شديدة الخطورة في منطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 1528 قطعة سلاح ناري (رشاشين جرينوف - 151 بندقية آلية - 255 بندقية - 126 طبنجة - 994 قطعة فرد محلي الصنع) فضلا عن ضبط أكثر من 3 آلاف طلقة مختلفة الأعيرة و1882 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 31 تشكيلا عصابيا ضم 74 متهما ارتكبوا 167 حادث سرقة متنوعة وضبط 312 قضية أحداث وضبط 22 ألفا و787 قضية مرافق عامة وضبط 31 سيارة مبلغ بسرقتها وكشف غموض 41 جريمة (قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 72 متهما.. فيما تم تحرير 1465 قضية إتجار في المواد المخدرة حيث تم ضبط 1614 متهما وبحوزتهم أكثر من 158 كجم حشيش و285 كجم بانجو و20 كجم هيروين و20 كجم استروكس ونحو 40 ألف قرص مخدر.

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية تم ضبط 243 ألفا و339 مخالفة مرورية أبرزها 34 ألفا و541 مخالفة مرورية تجاوز السرعة المقررة و354 سائقا تحت تأثير المخدرات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 7 آلاف و50 قضية تموينية متنوعة فضلا عن ضبط 66 ألفا و620 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد وضبط 1578 قضية في مجال الضرائب والرسوم كما تم ضبط 4 آلاف و87 قضية ومخالفة في الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة آثار والإتجار بها.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.



