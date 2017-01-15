ضبط نحو 11 ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 10 آلاف وتحرير 811 مخالفة مرورية متنوعة.



كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وشملت المخالفات ضبط 4008 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و363 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و26 مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز" و44 مخالفة "موقف عشوائى"، و94 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة و55 مخالفة شروط الترخيص.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية .