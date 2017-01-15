ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة العقارات تحت الإنشاء

تمكنت قوات الامن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات من داخل المواقع والعقارات تحت الإنشاء.



جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقات وضبط القائمين عليها..

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط كل من (مالك مخزن كائن بدائرة القسم ، ثلاثة عاطلين "لديهم معلومات جنائية مسجلة" ) حال إستقلالهم سيارة نصف نقل "قيادة مالك المخزن" مُحمل عليها (معدات "خاصة بأعمال الخرسانة") إعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بإسلوب "المغافلة".

وبالفحص أمكن التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه (مقاول - مقيم بمحافظة الشرقية) وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة وأقر بعدم إكتشافه واقعة السرقة بعد.

وبمناقشة المذكورين إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواقع والعقارات تحت الإنشاء بإسلوب "المغافلة" والتصرف فيها بالبيع، وأقروا بإرتكابهم ( عدد 3 حوادث سرقة بذات الإسلوب ) .. وذلك على النحو التالى:

سرقة عدد ( 55 ) شدة معدنية " سقالة " من داخل موقع تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة الشروق .

سرقة عدد ( 2 ) وحدة مبرد هواء خارجية من داخل فيلا تحت الإنشاء كائنة بالعبور .

سرقة وحدة مبرد هواء خارجية من داخل فيلا تحت الإنشاء كائنة بالعبور .

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بالمخزن الخاص بأحدهم.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



