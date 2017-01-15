ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات والدراجات النارية بأسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم السرقة.. وفى ضوء مكافحة تلك الجرائم وإستهداف وضبط مرتكبيها والتشكيلات العصابية القائمة عليها.



فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط قيام 3 عناصر أجرامية (سائقين – كهربائى سيارات "لديهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية نظير إعادتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة أجرة "مستأجرة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه ، وبمناقشتهم أضافوا بإرتكابهم (8) وقائع سرقة سيارات ودراجات نارية بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



