تحديد وضبط أحد مرتكبى واقعة مقتل مواطن بأسوان

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ( أحد الأشخاص - سن 34 - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو ) بالزراعات بمنطقة سبيل العرب دائرة مركز شرطة كوم أمبو مصاب بعيار نارى وكدمات متفرقة .



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( عدد 4 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بناحية نجع الوردانى دائرة مركز شرطة كوم أمبو ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل إختبائهم بها أسفرت عن ضبط أحدهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين لوجود خلافات مالية بينهم والمجنى عليه ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن ( فرد محلى الصنع وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار ) وأضاف بقيامه بالإشتراك مع باقى المتهمين فى إستدراج المجنى عليه لمحل الواقعة بإستخدام دراجة نارية (تروسكيل).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين .



