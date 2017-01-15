ضبط تشكيل عصابى قامت بإختطاف أحدالأشخاص بالشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير) بغياب شقيقه (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) عن منزله عقب خروجه بسيارته "ملاكى الشرقية" وتلقيه إتصال هاتفى من المتغيب "من هاتف محمول "حدد رقمه" طلب خلاله مبلغ300 ألف جنيه لخلافات مالية بينه وآخرين وإتهام المبلغ لنجل عمتهما (تاجر أراضى - مقيم بدائرة المركز) بإحتجاز شقيقه لخلافات مالية بينهما وعثور وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية على سيارة المتغيب بدائرة المركز وبداخل صندوق السيارة "المُتغيب" مصاب بجرح قطعى بالأنف ، وبسؤاله قرر أنه تم إختطافه عقب خروجه من منزله بالسيارة خاصته.



فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الإسماعيلية والشرقية) أن وراء إرتكاب الواقعة (تشكيل عصابى مكون من 4أشخاص)

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع الهارب بدافع مساومة أهلية المجنى عليه والتحصل منهم على مبلغ مالى "فدية" نظير إطلاق سراحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



