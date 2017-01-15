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ضبط أكثر من 21 طن خضراوات "مجمدة "غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبط أكثر من 21 طن خضراوات "مجمدة "غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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ضبط أكثر من 21 طن خضراوات "مجمدة "غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسكندرية

تمكن ضباط ادارة شرطة التموين بالأسكندرية - خلال حملاتهم لضبط السلع والمواد الغذائية الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري -  من ضبط مسئول ثلاجة لحفظ وتجميد الخضروات بحيازته  (21,100) طن "خضراوات مجمدة" منتهية الصلاحية , وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .
كانت معلومات قد وردت الي ضباط مباحث التموين , أكدت حيازة مسئول ثلاجة بدائرة قسم شرطة العامرية ثان , غرب الأسكندرية لخضروات منتهية الصلاحية , لطرحها بالأسواق , مما يلحق الضرر بصحة المواطنين .
بعد تقنين الاجراءات , تم مداهمة الثلاجة , وبتفتيشها تم ضبط (21,100) طن "خضراوات مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي , وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية لطرحها بالأسواق. تم التحفظ على المضبوطات , فيما أخطرت النيابة العامة للتحقيق . 

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