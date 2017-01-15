القبض على سائق طعن طليقته بسبب خلافات عائلية فى البساتين

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على سائق اعتدى على طليقته بسلاح أبيض لخلافات بينهما، وتوقيعه على إيصالات أمانة فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة.





تبلغ لقسم شرطة البساتين بوقوع مشاجرة ومصابة بعقار بدائرة القسم وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وتمكنت من تحديد طرفى المشاجرة.. وهما كلٍ من:

طرف أول (ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ - سبق إتهامها فى قضية "ضرب") مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وأخر طعنى بالصدر.. وتم نقلها للمستشفى لإسعافها.

طرف ثان (سائق - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 حكام حبس فى قضايا "ضرب،تبديد") الزوج السابق للأولى.





وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية سابقة بين الطرفان قام على أثرها الثانى بتطليق الأولى ، وقيامها بالاستيلاء على (عدد (43) إيصال أمانة) مزيلة بتوقيع الثانى "على بياض" سبق وأن قام بتوقيعها كقيمة أقساط شراء سيارة ميكروباص ، وقيامها بإستخدام أحد تلك الإيصالات فى رفع دعوى قضائية ضده ، وفور علمه توجه لمسكنها لمعاتبتها ، وطالبها برد باقى الإيصالات فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها المشار إليها.





تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم.. وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







