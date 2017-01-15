كشف ملابسات سرقة 170 ألف جنيه من سيارة مواطن بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ 170 ألف جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين بالإسماعيلية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من صاحب مكتب خدمات بحرية ومقاولات عمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية بإكتشافه كسر زجاج سيارته الملاكى ،

وسرقة مبلغ 170 ألف جنيه من داخلها أثناء توقفها داخل جراج إحدى المستشفيات بالإسماعيلية حال قيامه بزيارة أحد أقاربه بالمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" -



