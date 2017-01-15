ضبط 1160مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب .. ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – إكسسوارات هواتف محمولة– سجائر إلكترونية- مستحضرات تجميل- هواتف محمولة- مفاتيح كهرباء- مشغولات فضية – شيش إلكترونية ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (34,928,369 أربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة تسعة وستون جنيهًا).

و فى مجال ضبط جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية تهريب عملات مصرية بإجمالى (82,600) إثنان وثمانون ألفًا وستمائة جنيهًا.

و فى مجال ضبط جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط (1) قضية تهريب مشغولات فضية بإجمالى (4,450) كيلو جرام.

و فى مجال ضبط جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها تم ضبط (1) قضية تهريب (27) طلقة آلية.

و فى مجال ضبط جرائم تهريب المواد المخدرة بأنواعها تم ضبط (2) قضية .

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (25) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1160) مخالفة مرورية متنوعة .

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (240) حكما قضائيا متنوعا.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (7) قضايا متنوعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



