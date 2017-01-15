ضبط المتهمين بقتل سائق ميكروباص وحرق جثته في الشروق

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم ، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم إنتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق ، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.





تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد هوية الجثة المشار إليها (لسائق يعمل على السيارة - سن 30 - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام) ، وقيام زوجة الأخير (ربة منزل - سن 23 ) بتحرير محضر بالقسم بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته، وأضافت وأن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (ميكانيكى - سن 29 - سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص ، جريمة أحداث " ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات والحبس شهر فى قضية سلاح - والثانى شقيق الأول حلاق - سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص .. مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم) ، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقرر أحدهما بإتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجنى عليه ، وحرق السيارة لقيام والدهما بإجبارهما على الإعتذار لزوجة المجنى عليه مما أثار حفيظتهما ، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف ، حيث قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجهوا لمكان العثور ، وعقب وصولهم قام بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بجرح طعنى بالصدر مما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة ، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما، ولاذا بالفرار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



