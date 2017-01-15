تحرير 10 قضايا اتجار غير مشروع بالسلع التموينية في 3 أيام

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها في مديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية من تحرير 10 قضايا اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة، خلال 3 أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية صادرة عنها تحرير 28 قضية سلع مجهولة المصدر، و51 قضية بيع سجائر بأزيد من سعرها، خلال المدة نفسها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.



يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

