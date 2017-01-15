ضبط 4 منشأت طبية بدون ترخيص بالشرقية.. وإزالة 70 حالة تعد في الغربية

تمكنت مديرية الصحة بالشرقية من ضبط 4 منشآت طبية يتم إدارتها بدون ترخيص وبدون إشراف طبي وبداخلها أدوية غير مصرح ببيعها ومجهولة المصدرالأمر الذي يشكل خطرا داهما على صحة المواطنين.







وكان المحافظ ممدوح غراب قد وجه بالمرور الدوري على المنشآت الطبية الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها فتم إعداد حملات مكبرة بالتنسيق مع مفتشي التموين لفحص المنشآت الطبية الخاصة بمركز فاقوس.





وتمكنت تلك الحملات من ضبط عيادة أمراض نساء وتوليد غيرمرخصة وبها غرفة عمليات غير مطابقة للاشتراطات الصحية وكمية من الأدوية التالفة كما تم ضبط مركز علاج طبيعي يقوم بعمل جلسات ليزر وجلدية ووصفات للشعر والتخسيس يتم إدارته بأشخاص غير متخصصين وبدون إشراف طبي وبداخلة أدوية غير مصرح ببيعها.





كما تم ضبط مركز للعلاج بالأعشاب والطب النبوي والحجامة وإجراء وصفات علاجية بدون ترخيص وإشراف طبي إلى جانب ضبط مركز لياقة بدنية يقوم ببيع أدوية التخسيس بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون مزاولة الطب البشري.





ومن ناحية أخري, أكد هشام السعيد محافظ الغربية استمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة مع مصادرة مواد ومعدات البناء المخالف مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقا مشيرا إلى أن انخفاض معدلات الإزالة في المهد يعكس مؤشرا إيجابيا لنجاح سياسة ردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة





وكذا حرص المواطنين على الإلتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالبناء. وأوضح أنه تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وإزالة التعديات والمخالفات الجديدة في المهد حيث تم إزالة 70 حالة تعد ومخالفة بناء في المهد في الفتره من 6 يناير الماضي وحتى أمس /السبت/. وشدد محافظ الغربية على متابعته الدورية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة سابقا وكذا تنفيذ الإزالة في المهد لكافة التعديات فور الشروع في البناء لافتا إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره في تنفيذ أى قرار إزالة أو السماح بأي مخالفات في البناء.







