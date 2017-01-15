جمارك دمياط تضبط كمية كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، برئاسة عصام المليجي، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية وإدارة شرطة مكافحة المخدرات بميناء دمياط من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.







وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إنه بناء على إخبارية سرية باعتزام إحدى الشركات استيراد أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاويتين الواردتين من سوريا بهما تفاح سوري، تم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الحاويتين".





وأضاف أنه بمعاينة الحاوية الأولى تبين وجود 2400 طربة بوزن 480 كيلو حشيش و5 ملايين و498 ألف قرص كيبتاجون، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض الجمركي المستحق 233 مليونًا و130 ألف جنيه.





وأوضح المصدر أنه بمعاينة الحاوية الثانية تبين وجود 6930 طربة بوزن طن و386 كيلو حشيش، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 138 مليونًا و600 ألف جنيه، لافتًا إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.