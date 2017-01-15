حملة أمنية إستهدفت طرفى خصومة ثأرية بالأقصر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .. فقد قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركز بحملة أمنية مكبرة إستهدفت أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة إسنا (مرتبطين بخصومة ثأرية ) لضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية .



أسفرت جهودها عن ضبط ( عدد 7 أشخاص ) وبحوزتهم ( عدد 7 قطع أسلحة نارية .. عبارة عن " بندقية خرطوش ، عدد 6 فرد محلى الصنع ، عدد 17 طلقة مختلفة الأعيرة " ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى إستمرار الحملات .



