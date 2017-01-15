السجن 5 سنوات لـ 3 طلاب لانضمامهم للجماعة الإرهابية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 3 طلاب من أعضاء الجماعة الإرهابية بالسجن 5 سنوات لقيامهم بالتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وترويع المواطنين وتعطيل الحركة المرورية .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم وأمانة سر أحمد رزق نباتة .

ترجع وقائع القضية إلى عام 2014، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطلاب الثلاثة بقسم ثان العاشر وتتراوح اعمارهم ما بين 16 و17 عاما وبحوزتهم منشورات تحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية ومؤسسات الدولة .



