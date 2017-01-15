ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة مواطن و900 ألف جنيه بالإكراه في المنيا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم السرقة بالإكراه .. وفى ضوء مكافحة تلك الجرائم وإستهداف وضبط ومرتكبيها والتشكيلات العصابية القائمة عليها.. فقد تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من سائق "مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار" بقيام أربعة مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص "فان" بإستيقافه حال قيادته سيارة ملاكى بالطريق المؤدى إلى مركز أبو قرقاص من الصحراوى الغربى ، وأجبروه على النزول من سيارته ، وإستولوا على (السيارة - ومبلغ 900 ألف جنيه) ، وإقتادوه بسيارتهم لإحدى الطرق الفرعية وتركوه وفروا هاربين، وأضاف بسابقة إستلامه المبلغ من (صاحب شركة مقاولات - مقيم بذات الناحية) لتوصيله إلى "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز" بقصد الإتجار فى العملة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى

بالمنيا .. أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص ( 5 عاطلين – سائق) "من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية ومطلوبين فى قضايا متنوعة"

عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا بإستهدافهم ، وأمكن ضبط إثنين من المتهمين وبحوزة أحدهما (طبنجة - 7طلقات من ذات العيار "مُبلغ بسرقتها") ، وكذا (3 قطع لمخدر الحشيش) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين لسابقة علم أحدهم من خلال شقيقه الذى يعمل مع أحد عملاء مالك المبلغ المستولى عليه بخط سير المجنى عليه ، وقيامه برصده بإستخدام سيارة ملاكى ، وإبلاغ باقى المتهمين لإعتراض طريقه وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بإحتفاظه بالمبلغ المستولى عليه لحين إقتسامه مع باقى المتهمين ، تم بإرشادههما ضبط (مبلغ804,500 ألف جنيه) بمنزله وأضاف بقيامهم بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وحيازته للسلاح بقصد إستخدامه فى نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة للتعاطى.. وبسؤال المتهم الثانى أيد ذلك.

وإستكمالاً لجهود البحث وتكثيف الجهود لتحديد أماكن تواجد باقى المتهمين.. فقد أسفرت الجهود التنسيقية مع مديرية أمن القاهرة عن ضبط إثنين آخرين، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم السيارة المُستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأيدا ما جاء بأقوال المتهمين السابق ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



