حبس المتهمين بسرقة فيلا نجلة "شوبير" في أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة نجلة الإعلامي أحمد شوبير، في مدينة أكتوبر.

كشفت التحقيقات أن المتهمين اقتحما فيلا سلمى أحمد شوبير، بعد كسر أحد منافذها، واستولوا علي مشغولات ذهبية وماسية من الفيلا، وحطما كاميرات المراقبة قبل رحيلهما، كما استوليا علي جهاز التحكم في الكاميرات، حتي لا تكشف هويتهما.



أقر المتهمان الشهيران بـ"بوحة" و"العربى"، أنهما لم يكونا على علم بأن الفيلا مملوكة لابنة شوبير، كما سرقا فيلا مجاورة لها، وأرشدا عن مكان المسروقات

