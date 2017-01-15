اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

حبس المتهمين بسرقة فيلا نجلة "شوبير" في أكتوبر

حبس المتهمين بسرقة فيلا نجلة "شوبير" في أكتوبر

تاريخ النشر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة نجلة الإعلامي أحمد شوبير، في مدينة أكتوبر.

كشفت التحقيقات أن المتهمين اقتحما فيلا سلمى أحمد شوبير، بعد كسر أحد منافذها، واستولوا علي مشغولات ذهبية وماسية من الفيلا، وحطما كاميرات المراقبة قبل رحيلهما، كما استوليا علي جهاز التحكم في الكاميرات، حتي لا تكشف هويتهما.

أقر المتهمان الشهيران بـ"بوحة" و"العربى"، أنهما لم يكونا على علم بأن الفيلا مملوكة لابنة شوبير، كما سرقا فيلا مجاورة لها، وأرشدا عن مكان المسروقات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content