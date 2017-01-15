ضبط أكثر من 5 أطنان سكر وبسكويت مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية خلال حملات لضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط أكثر من 3 أطنان من السكر الحر مجهول المصدر، و2.5 طن بسكويت غير صالح للاستهلاك الآدمي. وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالإسكندرية عن قيام صاحب محل بدائرة قسم شرطة العامرية أول غرب الإسكندرية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "سكر حر" مجهولة المصدر .







وبعد تقنين الإجراءات، تم تفتيش المحل وضبط بداخله على 3 أطنان و 80 كيلو جراما من السكر مجهول المصدر ومعبأ داخل عبوات مدون عليها أسماء تجارية لإحدى الشركات، وبها نقص بمقدار 150 جراما في العبوة الواحدة التي تزن كيلو جراما واحدا ، تمهيداk لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.





كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية "بسكويت" مستخدما خامات رديئة من مرتجعات التصنيع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .





وكانت معلومات وتحريات ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية قد أكدت قيام صاحب مصنع بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية بإنتاج بسكويت مستخدما خامات رديئة من مرتجعات التصنيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وإعادة تدويرها كمستلزمات إنتاج ، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات جديدة .





وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم مداهمة المصنع وضبط 2.5 طن بسكويت معبأ داخل أجولة بدون بيانات تجارية تمهيدا لإعادة تدويره وطرحه للبيع والتداول بالأسواق والإضرار بصحة المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.







