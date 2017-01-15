لقبض على مسجل خطر لانتحاله صفة ضابط شرطة بالساحل





إستمراراً لجهود الاجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة بشتى صورها من خلال نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة .





فقد تمكنت قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بخدمة كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم القليوبية ، سبق إتهامه فى 8 قضايا أخرهم قضية "أموال عامة") لقيامه بإنتحال صفة ضابط على خلاف الحقيقة وبحوزته عدد من الكارنيهات "مزورة" تحت ذات الزعم، كما ضبط بحوزته (طبنجة صوت - (20) طلقة صوت - (20) قرص مخدر - (2) رادع "سيلف ديفينس" - (7) هواتف محمول - مبلغ مالى).





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بسابقة فصله من جهة عمله ، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إنتحال صفة ضابط لتسهيل مصالحه الشخصية ، وأقر بتحصله على الكارنيهات المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص (جارى العمل على ضبطه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







