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لقبض على مسجل خطر لانتحاله صفة ضابط شرطة بالساحل

لقبض على مسجل خطر لانتحاله صفة ضابط شرطة بالساحل

تاريخ النشر


إستمراراً لجهود الاجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة بشتى صورها من خلال نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة .

 فقد تمكنت قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بخدمة كمين المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم القليوبية ، سبق إتهامه فى 8 قضايا أخرهم قضية "أموال عامة") لقيامه بإنتحال صفة ضابط على خلاف الحقيقة وبحوزته عدد من الكارنيهات "مزورة" تحت ذات الزعم، كما ضبط بحوزته (طبنجة صوت - (20) طلقة صوت - (20) قرص مخدر - (2) رادع "سيلف ديفينس" - (7) هواتف محمول - مبلغ مالى). 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بسابقة فصله من جهة عمله ، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إنتحال صفة ضابط لتسهيل مصالحه الشخصية ، وأقر بتحصله على الكارنيهات المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص (جارى العمل على ضبطه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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